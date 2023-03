Ce que l'on sait du crash d'un drone américain au-dessus de la mer Noire, qui provoque un incident diplomatique entre les Etats-Unis et la Russie

Washington affirme qu'un avion russe a provoqué la perte de leur MQ-9 Reaper au-dessus de la mer Noire mardi. Moscou dément ces accusations tout en dénonçant les vols "hostiles" américains près des frontières russes.

Tensions au-dessus de la mer Noire. Dans cette zone très surveillée par l'Otan depuis le début de la guerre en Ukraine, un avion de chasse russe a percuté un drone américain mardi 14 mars, a annoncé l'armée américaine dans la soirée.

Les Etats-Unis ont dénoncé dans la foulée un acte "irréfléchi" et "unique", tandis que le département d'Etat américain a convoqué l'ambassadeur russe. De son côté, Moscou a confirmé avoir intercepté l'appareil, mais a démenti être à l'origine de sa chute.

L'ambassadeur russe aux Etats-Unis a demandé mercredi à Washington de cesser les vols "hostiles" près des frontières russes. Kiev accuse pour sa part Vladimir Poutine de chercher à "étendre" la guerre en Ukraine à d'autres parties. Franceinfo revient sur ce que l'on sait de cet incident.

Un drone américain "percuté par un avion russe", selon Washington

Pour les Etats-Unis, pas de doute : un avion de chasse russe Su-27 a percuté, mardi 14 mars, un drone américain MQ-9 Reaper au-dessus de la mer Noire, alors que celui-ci "effectuait des opérations de routine dans l'espace aérien international". L'accident a "entraîné le crash et la perte du MQ-9", a précisé le général James Hecker, commandant des forces armées américaines en Europe et en Afrique. Cet acte dangereux et non professionnel des Russes a failli provoquer le crash des deux avions", a dénoncé le responsable militaire.

Ce dernier s'est voulu ferme : "Les drones des Etats-Unis et des alliés continueront à opérer dans l'espace aérien international". Il appelle les Russes à "se comporter de manière professionnelle".

Le drone était suivi depuis "trente à quarante minutes" par deux appareils russes, affirme le général français Jérôme Pellistrandi sur franceinfo. Selon le rédacteur en chef de Revue Défense nationale, il s'agit donc d'une "action délibérée de la part des Russes".

Un drone de 20 mètres d'envergure

Le MQ-9 Reaper est un aéronef d'environ 20 mètres d'envergure et piloté à distance, rappelait France 2 lors du défilé du 14-Juillet où il avait fait une apparition inédite, l'an passé. Il s'agit d'un drone "Male" (moyenne altitude longue endurance) équipé de capteurs embarqués. Il dispose d'un rayon d'action de 2 500 kilomètres, et peut voler durant 24 heures en conditions opérationnelles.

Après l'incident, le drone était "incapable de voler et incontrôlable", selon le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, qui explique l'avoir "abattu".

Il n'est pas rare que des avions de l'Otan (américains, français ou britanniques par exemple surveillent la zone, précise Jérôme Pellistrandi. "Visiblement, le drone est tombé donc au milieu de la mer Noire, c'est-à-dire dans une zone qui n'est pas sous une juridiction russe", explique-t-il. "Mais, on le sait, c'est un espace aérien qui peut être disputé. (...) C'est un incident grave qui pourrait déboucher sur plus de tensions", conclut le spécialiste.

L'ambassadeur russe convoqué par les Etats-Unis

La réaction ne s'est pas fait attendre du côté de Washington. John Kirby, un porte-parole de la Maison Blanche, a dénoncé un "acte irréfléchi" de la part des Russes. Tout en rappelant que d'autres interceptions de drones américains par des avions russes ont eu lieu par le passé, il a décrit cet incident comme "unique" dans la mesure où il a abouti à la perte du drone Reaper.

En guise de protestation, le département d'Etat américain a convoqué l'ambassadeur russe à Washington. De plus, l'ambassadrice des Etats-Unis à Moscou a adressé un message au ministère russe des Affaires étrangères.

"Les actions agressives des équipages russes pourraient aboutir à des malentendus et une escalade involontaire", avait prévenu l'armée américaine dans son communiqué initial. "Nous sommes en contact directement avec les Russes, au niveau des hauts responsables, afin de leur transmettre notre forte objection face à cette interception", a également déclaré à la presse le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price.

La Russie dément et appelle les Etats-Unis à cesser les vols "hostiles"

Moscou a démenti avoir provoqué la chute de l'appareil, tout en reconnaissant que deux de ses chasseurs avaient intercepté le drone américain mardi. "A la suite d'une manœuvre brutale vers 09h30, heure de Moscou (7h30 en France), le drone MQ-9 a commencé un vol non contrôlé avec une perte d'altitude et a heurté la surface de l'eau", a assuré le ministère russe de la Défense. Il a affirmé que ses deux chasseurs n'avaient pas fait feu, n'avaient pas eu de "contact" avec le drone et "sont rentrés sans encombre à leur base".

Le ministère russe a aussi argué que le drone a été détecté "dans la zone de la péninsule de Crimée", que Moscou a et qu'il avançait "en direction" de ses frontières. "Nous réfutons le démenti de la Russie", a déclaré plus tard sur CNN John Kirby, ajoutant que les Etats-Unis avaient "pris des mesures" pour récupérer leur appareil.

L'ambassadeur russe aux Etats-Unis a appelé mercredi Washington à cesser les vols "hostiles" près des frontières russes. "Nous partons du principe que les Etats-Unis s'abstiendront des spéculations ultérieures dans l'espace médiatique et cesseront leurs vols près des frontières russes", a déclaré Anatoli Antonov, dans un communiqué sur Telegram.