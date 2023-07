Direct Guerre en Ukraine : deux immeubles touchés par une attaque nocturne de drones à Moscou

Une attaque nocturne de "drones ukrainiens" a visé Moscou, sans faire de victimes, ont annoncé dimanche 30 juillet les autorités russes. "Les façades de deux tours de bureaux de la ville ont été légèrement endommagées. Il n'y a pas de victimes ni de blessés", a expliqué le maire de la ville, Sergueï Sobianine. Le ministère de la Défense russe affirme qu'un drone a été abattu et que deux autres, "neutralisés par la guerre électronique", se sont écrasés sur un complexe de bâtiments. L'aéroport international Vnoukovo, dans le sud-ouest de Moscou, a été brièvement fermé au trafic et les vols ont été redirigés vers d'autres aéroports, rapporte de son côté l'agence de presse russe TASS. Le trafic a rapidement repris. Suivez notre direct.

Trois morts dans des frappes en Ukraine. La ville de Soumy, près de la frontière, a été frappée samedi soir par un missile russe. Au moins un civil est mort et cinq personnes ont été blessées, selon la police, qui a expliqué que l'attaque avait touché un établissement éducatif. Plus tôt samedi, un homme et une femme ont aussi été tués dans une frappe russe, à Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, ont rapporté les autorités locales.

Vladimir Poutine défend l'arrestation des voix critiques. Le président russe s'est exprimé samedi sur la répression grandissante visant la société civile et les voix contestataires dans le pays. "La fédération de Russie est engagée dans un conflit armé avec un voisin. Et je pense qu'il faut adopter une certaine attitude à l'égard des personnes qui nous causent des dommages à l'intérieur du pays", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Il était interrogé sur les arrestations récentes d'un politologue et d'une metteuse en scène, Boris Kagarlitsky et Evguénia Berkovitch.

Volodymyr Zelensky en visite près de la ligne de front. Le président ukrainien a annoncé samedi s'être rendu sur les positions des forces spéciales ukrainiennes dans la région de Bakhmout, un des hauts lieux de la contre-offensive ukrainienne. "Aujourd'hui, je suis ici pour féliciter nos soldats pour leur jour professionnel et rendre hommage à leur force", a-t-il déclaré.