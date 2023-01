DIRECT. Guerre en Ukraine : des bombardements russes à Kherson et Kharkiv font quatre morts

Ce qu'il faut savoir

"L'armée russe a bombardé brutalement Kherson toute la journée, a dénoncé le président Volodymyr Zelensky, dimanche 29 janvier, dans son traditionnel message vidéo. Un hôpital, un bureau de poste, une gare routière ont été endommagés. Deux infirmières ont été blessées à l'hôpital. Au total, on signale six blessés et trois morts." Le même jour, une frappe russe à Kharkiv, dans l'est du pays, a tué une personne dans "un immeuble résidentiel de quatre étages", selon le gouverneur de la région. "Malheureusement, une femme âgée est morte", a précisé Oleg Synegoubo. Suivez notre direct.

Kiev vise un pont de chemin de fer près de Melitopol. Les autorités prorusses ont affirmé de leur côté que quatre personnes avaient été tuées par une frappe ukrainienne "contre un pont de chemin de fer enjambant la rivière Molotchnaïa" au nord de Melitopol. "Quatre membres d'une brigade de cheminots ont été tués, cinq autres ont été blessés", a déclaré Evgueni Balitski.

La Corée du Sud appelée à "intensifier" son aide. "Si nous croyons en la liberté, en la démocratie, si nous ne voulons pas que les autocraties et le totalitarisme ne l'emportent, alors ils ont besoin d'armes", a plaidé le Norvégien Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'Otan, lundi à Séoul. Le chef de l'alliance militaire a ainsi appelé la Corée du Sud à réviser sa politique qui consiste à ne pas fournir d'armes aux pays en guerre.

L'Allemagne n'enverra pas d'avions de combat. "La question des avions de combat ne se pose même pas. Je ne peux que déconseiller d'entrer dans une guerre d'enchères constante quand il s'agit de systèmes d'armes", a réagi le chancelier allemand Olaf Scholz alors que Kiev en a fait la demande. Le gouvernement allemand vient de consentir à l'envoi de chars Leopard, alors qu'il s'était longtemps montré réticent.