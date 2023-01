DIRECT. Guerre en Ukraine : 11 morts dans la dernière salve de missiles russes

Ce qu'il faut savoir

Une salve de missiles. L'Ukraine a été la cible, jeudi 26 janvier, de nouveaux bombardements russes d'ampleur, qui ont fait au moins onze morts et onze blessés et provoqué des pannes de courant, au lendemain de la décision des Occidentaux de livrer des chars lourds à l'armée ukrainienne. La ville de Bakhmout est devenue l'épicentre des affrontements dans l'est de l'Ukraine et ces derniers jours, les habitants sont de plus en plus nombreux à partir. Les combats ont été acharnés, surtout sur la rive est de la rivière Bakmoutka, qui coupe la ville en deux. Suivez notre direct.

Onze morts et onze blessés. Dans l'immédiat, "onze personnes ont été blessées et, malheureusement, onze autres sont décédées", a déclaré le porte-parole des secours ukrainiens, Oleksandre Khorounejy, selon qui les dégâts les plus importants sont dans la région de Kiev. Un précédent bilan local faisait état d'un mort et de deux blessés dans la capitale, selon son maire, Vitali Klitschko.

Des restrictions d'électricité. Jeudi soir, dans son adresse quotidienne sur internet, le président ukrainien a admis qu'il y avait "des restrictions d'électricité dans la plupart de nos régions", mais assuré que tout était mis en œuvre afin de réparer le réseau le plus vite possible. A Odessa, malgré "des difficultés", le courant est rétabli dans "les hôpitaux" et "les autres infrastructures essentielles de la ville", a annoncé la compagnie d'électricité privée DTEK.

Le Canada va livrer 4 chars Leopard à l'Ukraine. La ministre de la Défense canadienne l'a annoncé jeudi soir, au lendemain d'une annonce similaire par plusieurs pays occidentaux après des semaines de tergiversations. "Ces quatre chars sont prêts au combat et seront déployés dans les semaines à venir", a déclaré Anita Anand, lors d'une conférence de presse précisant que le nombre de chars livrés pourrait "augmenter" à l'avenir.