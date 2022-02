Crise en Ukraine : quelles conséquences pour l'économie française ?

B. Briffaut, C. Tixier, J. Weyl, C. Beauvallet

Si des entreprises françaises comme Renault, la Société Générale ou Auchan sont implantées en Russie, le pays n'est pas un marché essentiel pour la France. Elle représente 1 à 2% des importations et exportations. C'est le 15ème marché de la France à l'export, et le 17ème fournisseur. De son côté, l'Ukraine est une grande productrice de blé. La crise risque d'affecter les marchés mondiaux, et de faire monter les prix du blé, déjà très élevés.



Impact possible sur le prix de l'énergie

"Les cours ont augmenté, et toute personne (…) sait déjà qu'un certain nombre de produits alimentaires, en raison de ces difficultés sur le blé dur, ont augmenté", a commenté dans la matinée du mercredi 23 février Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance sur BFMTV. Le principal impact pour la France sera le prix de l'énergie, car 20% du gaz français vient de Russie. Le cours a grimpé mardi 22 février de 10%. "Tout va dépendre de la manière dont les événements vont se passer dans les jours à venir", précise Philippe Chalmin, professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine.