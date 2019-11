Libéré par la Russie, l'Ukrainien Oleg Sentsov a pu recevoir le prix Sakharov décerné en 2018

Lorsque le Parlement européen a décerné le prix Sakharov en 2018 à Oleg Sentsov, il était encore détenu dans une prison russe quelque part en Sibérie. Le réalisateur ukrainien a été libéré il y a deux mois à la faveur d'un échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine. Il est venu mardi 26 novembre chercher son prix qui récompense les défenseurs des droits de l'homme.

"Poutine sème la terreur"

"C'est un grand honneur. Un grand merci à vous de me l'avoir attribué", a-t-il déclaré. Il dédie son prix à tous les prisonniers ukrainiens détenus dans les geôles russes pour avoir comme lui protesté contre l'annexion de la Crimée par la Russie. Libre, il met en garde l'UE contre les velléités hégémoniques de la Russie : "Poutine continue de semer la terreur". Après cinq ans de détention et une grève de la faim de 145 jours, Oleg Sentsov est plus que jamais un homme libre.

