Brexit : les députés britanniques reportent leur décision sur l'accord de sortie de l'Union européenne

Le Brexit aura-t-il lieu le 31 octobre ? A 12 jours de la date prévue de sortie de l'Union européenne, les députés britanniques ont décidé, samedi 19 octobre, de repousser leur décision sur le nouvel accord de Brexit conclu avec Bruxelles.

Un report qui doit contraindre le Premier ministre, Boris Johnson, à demander aux Européens un nouveau report du divorce. "Je ne négocierai pas de report avec l'UE", a d'emblée réagi le chef du gouvernement britannique, après ce revers à la Chambre des communes.

L'amendement proposant un report du vote, déposé par le député Oliver Letwin, a été approuvé à 322 voix pour et 306 voix contre. Pour ses partisans, il vise à donner plus de temps aux députés pour débattre de l'accord dans ses détails, sans toutefois risquer un "no deal" le 31 octobre s'ils n'ont pas fini.

Cet amendement visait à suspendre l'approbation de l'accord de divorce avec l'UE, le temps que les lois d'application nécessaires à sa mise en œuvre soient étudiées et votées. Ce processus doit commencer la semaine prochaine. En vertu d'une autre loi récente, Boris Johnson, faute d'avoir un accord formellement voté samedi, devrait se retrouver forcé de demander aussitôt aux Européens un report du Brexit de trois mois.

La Commission européenne a "pris acte" de la décision des députés britanniques et a intimé à Boris Johnson de lui donner la marche à suivre "dès que possible". "C'est au gouvernement britannique de nous informer sur les prochaines étapes dès que possible", a écrit sur Twitter Mina Andreeva, porte-parole de l'exécutif européen, peu après le revers essuyé par le Premier ministre britannique.

@EU_Commission takes note of the vote in the House of Commons today on the so-called #Letwin Amendment meaning that the #WithdrawalAgreement itself was not put to vote today. It will be for the UK government to inform us about the next steps as soon as possible.