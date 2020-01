Les cloches de Big Ben ne sonneront pas pour le Brexit, mais un décompte géant apparaîtra au 10 Downing street

Le gouvernement a révélé le programme officiel marquant la sortie du Royaume-Unis de l'Union européenne : une horloge lumineuse chargée de faire le décompte au 10 Downing Street, l'émission de pièces commémoratives, des drapeaux britanniques sur tous les mats autour du Parlement... Mais pas de Big Ben.

Boris Johnson a donné aux europhobes britanniques le Brexit dont ils rêvaient, mais il est resté sourd à leur demande de faire sonner Big Ben au moment de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Vendredi 17 janvier, le gouvernement a révélé le programme officiel des festivités marquant l'événement historique, prévu le 31 janvier, à 23 heures (heure locale). Mais pas un mot sur Big Ben.

Réduite au silence depuis plus de deux ans en raison de vastes travaux de restauration, la cloche la plus célèbre du monde ne sonne plus qu'en de très rares occasions comme le Nouvel an ou des commémorations historiques.

585 000 euros pour quelques "gongs"

Faire sonner Big Ben le 31 janvier aurait nécessité de relancer le mécanisme actuellement arrêté et aurait retardé l'avancée des travaux, provoquant une facture de 500 000 livres (585 000 euros). Trop cher, avait conclu mardi le Parlement. Boris Johnson, fervent partisan du Brexit, avait alors lancé l'idée d'une souscription publique, soutenue rapidement par les journaux et élus eurosceptiques.

En deux jours, des Britanniques pro-Brexit ont rassemblé une cagnotte de plus de 235 000 livres (275 000 euros) afin de convaincre les autorités de faire retentir la cloche. En vain.

Embarrassés, les services du Premier ministre ont dû expliqué que le Parlement n'était en réalité pas autorisé à utiliser de tels fonds. A la place du "gong" de Big Ben, le gouvernement a prévu, pour célèbrer la sortie de l'UE une horloge lumineuse chargée de faire le décompte au 10 Downing Street, l'émission de pièces commémoratives, ou encore des drapeaux britanniques, l'Union Jack, sur tous les mats autour du Parlement.