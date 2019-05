Européennes : des citoyens britanniques refusés dans les bureaux de vote à cause d'erreurs administratives

De nombreux électeurs se sont plaints de la situation sur les réseaux sociaux.

En l'absence d'accord sur le Brexit, les Britanniques ont voté pour les élections européennes le jeudi 23 mai. Au lendemain du scrutin, vendredi, de nombreux électeurs se sont plaints de n'avoir pu voter dans leur bureau. "Arrivant aux bureaux de vote, parfois après avoir vérifié qu’ils étaient bien inscrits sur les listes électorales, au moins plusieurs centaines d’entre eux ont été interdits de vote, à cause de problèmes administratifs", explique Le Monde. "Mon nom était barré de la liste", rapporte l'un d'eux, dénonçant une "injustice".

Le journal britannique The Guardian (lien en anglais) dit avoir reçu plus de 500 témoignages similaires. Sur Twitter, de nombreux internautes ont décrit la même situation avec le mot-clé #DeniedMyVote, soit "Mon vote refusé". "Apparemment, la mairie n'a pas eu le temps d'envoyer les papiers à tous les citoyens européens. Et maintenant, ils ne peuvent rien y faire", a déploré une électrice. "J'ai vécu au Royaume-Uni toute ma vie, c'est la première fois qu'on m'en empêche", a ajouté une autre.

Turned away from polling station this morning. Told I should vote in my EU member state. Called local council yesterday, they confirmed I could vote. Called again today. Apparently council had no time to send out forms to all EU residents. Nothing they can do now #DeniedMyVote — Agata Patyna (@APatyna) 23 mai 2019

Was on the register with my name crossed out. I've lived in the UK all my life, this is the first time I've been turned away — Renata de Groot (@renatadegroot) 23 mai 2019

Comme le rapporte The Guardian (lien en anglais), la commission électorale britannique dit comprendre la "frustration" des électeurs. Elle justifie ces erreurs par "les très courts délais" accordés pour organiser le scrutin.