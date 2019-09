DIRECT. Royaume-Uni : le Parlement fait sa rentrée après la déroute judiciaire de Boris Johnson

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BREXIT

: "Ce parlement est un parlement mort. Il ne devrait plus rester assis. Il n’a aucun droit moral de s’asseoir sur ces bancs verts. Ce parlement est une honte... Ils pourraient voter sans confiance à tout moment. Mais ils sont trop lâches ..."



Le procureur général a attaqué frontalement les députés de la Chambre des communes lors de la session qui a débuté au milieu de la journée.

: Geoffrey Cox, le procureur général, a assuré que la décision de la Cour suprême "n'était pas un coup d'Etat constitutionnel", comme l'a avancé Jacob Rees-Mogg, le leader de la Chambre des communes.

: Jo Swinson, la leader des Libéraux-démocrates, a déclaré avant la rentrée des députés que la menace de non-accord doit être supprimée et que l'accord sur le Brexit doit être rendu public, afin que les Britanniques puissent se prononcer dessus. "Nous pensons que le vote du peuple est la voie à suivre. Evidemment, l'alternative est une élection générale. S'il y a une élection générale, les libéraux-démocrates sont tout à fait prêts à affronter Boris Johnson et Jeremy Corbyn car notre pays mérite mieux", a-t-elle déclaré.

: John Bercow a précisé qu'il n'y aurait pas de questions au Premier ministre.

: Boris Johnson devrait s'exprimer dans l'après-midi devant la Chambre des communes, a indiqué sa porte-parole, sur la décision de la Cour suprême, qui avait jugé illégale hier la suspension du Parlement décrétée par le Premier ministre.

: Le président John Bercow, le "speaker" de la Chambre des communes, a pris la parole pour ouvrir la session. Il a commencé par "souhaiter la bienvenue aux députés sur leur lieu de travail", des paroles applaudies par l'assistance.

: Boris Johnson a fait son retour aujourd'hui au 10 Downing Street. Il est attendu à la Chambre des communes, où les députés doivent siéger à partir de 12h30. Suivez notre direct.







(ISABEL INFANTES / AFP)



