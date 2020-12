Brexit : vers un accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni ?

La presse britannique croit particulièrement à ce Brexit. L’optimisme est de mise et l’on vient d’apprendre que Boris Johnson, le Premier ministre britannique, est en train de s’entretenir avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Un entretien téléphonique. Une conférence de presse de Boris Johnson est prévue, jeudi 24 avril au matin.

"Un accord à portée de main"

Ces dernières heures, le Premier ministre britannique consultait son gouvernement pour savoir s’il fallait valider en l’état ce texte de deux mille pages. Des divergences existent sur la question de la pêche. "Un accord à portée de main", assure le très sérieux journal The Guardian. Mais en matière de Brexit, les Britanniques ont appris à être patients et prudents. Cela fait plus de quatre ans et demi qu’ils ont voté pour que leur pays sorte de l’Union européenne, explique le journaliste de France Télévisions Marc de Chalvron.

