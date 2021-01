Brexit : une liaison maritime directe entre Dunkerque et l’Irlande pour contourner la Grande-Bretagne

Habituellement ces chauffeurs irlandais qui vont livrer et récupérer des marchandises dans toute l’Europe embarquaient pour une courte traversée du canal Saint-Georges entre le port de Rosslare et celui de Fishguard au Pays de Galles. Ils traversaient ensuite par la route le sud de l’Angleterre vers Douvres afin d’embarquer vers la France, pour une encore plus courte traversée. Mais depuis ce 1er janvier 2021, ce transit par les terres britanniques devient compliqué en raison du rétablissement des frontières et du retour des formalités et contrôles douaniers.

Six rotations par semaine

Alors évidemment, cette liaison directe entre l’Irlande et la France sans contrôles douaniers a de quoi séduire les routiers peu enclins à passer deux fois la frontière britannique pour rejoindre le continent. Et malgré les 24 heures de mer entre Rosslare et Dunkerque, les soixante premiers chauffeurs à emprunter, dimanche 3 janvier 2021, la nouvelle ligne se disaient satisfaits. Certains, en débarquant du navire, arboraient même, à l’avant de leur camion, des drapeaux irlandais, français et européen. Comme un pied-de-nez au Brexit et à la Grande-Bretagne!

La compagnie danoise DFDS a prévu trois navires pour assurer les six rotations hebdomadaires entre Dunkerque et Rosslare avec une capacité d’un peu plus de cent poids lourds. Une nouvelle route exclusivement dédiée au fret mais qui, à terme, pourrait également accueillir des passagers. C’est le souhait de la compagnie dès que les conditions sanitaires permettront une reprise du tourisme.