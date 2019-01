Brexit : Theresa May menacée ?

"Si l'on en croit la presse, Theresa May ne devrait pas perdre son poste", explique la journaliste Anne-Charlotte Hinet en duplex depuis Londres (Royaume-Uni). "Selon les observateurs, Theresa May devrait obtenir la confiance des députés, et ce, malgré le revers cuisant qu'elle a observé la veille."

"Ça peut paraître incohérent, mais ainsi va la politique au Royaume-Uni. Les 118 députés conservateurs de son propre camp qui ont voté contre son texte ne veulent pas renverser son gouvernement et voir les travaillistes accéder au pouvoir. Il reste malgré tout une montagne de problèmes à régler sur le bureau de Theresa May, même si désormais, c'est une nouvelle phase qui s'ouvre pour elle et le Royaume-Uni. Vu d'Europe, on a l'impression que le pays ressemble à un bateau ivre, mais les marchés financiers paraissent aujourd'hui rassurés. Ils parient que Bruxelles ne laissera pas sombrer le Royaume-Uni et que le Brexit sera tout bonnement annulé", conclut Anne-Charlotte Hinet.

