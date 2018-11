Brexit : Theresa May doit convaincre son gouvernement

Après avoir trouvé un accord avec les négociateurs européens sur le Brexit, Theresa May doit maintenant convaincre ses ministres. "Certains ministres menacent déjà de démissionner, notamment ceux qui sont partisans d'un Brexit dur, et il y a un autre rendez-vous important, qui est le vote du Parlement", explique la journaliste en duplex de Londres (Royaume-Uni), Laura Kalmus. "La majorité des députés doit en effet voter pour ce texte et certains se sont déjà prononcés. Ils considèrent que le Royaume-Uni deviendrait un État sale de l'Union européenne, et cela personne n'en veut", poursuit-elle.

Le sort incertain de l’Irlande

"Bien sûr, il y a un autre problème, celui de la frontière entre l’Irlande du Nord et l’Irlande du Sud. Certains craignent que la région du Nord ait un statut différent du Royaume-Uni. Pour les députés, c'est un véritable problème. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un pas en avant, mais pour la presse britannique, c'est surtout un moment de vérité pour Theresa May", conclut Laura Kalmus.

Le JT

Les autres sujets du JT