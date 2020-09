Brexit : Londres doit respecter l'accord de retrait de l'UE "en vertu du droit international", rappelle Bruxelles

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a rappelé à l'ordre le Royaume-Uni, déclarant lundi 7 septembre qu'il était tenu "en vertu du droit international" de respecter l'accord de retrait de l'UE signé avec Bruxelles. "Je fais confiance au gouvernement britannique pour mettre en œuvre l'accord de retrait, une obligation en vertu du droit international et une condition préalable à tout futur partenariat", a-t-elle tweeté.

I trust the British government to implement the Withdrawal Agreement, an obligation under international law & prerequisite for any future partnership. Protocol on Ireland/Northern Ireland is essential to protect peace and stability on the island & integrity of the single market.