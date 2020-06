Brexit : Londres clôt la question d'une prolongation du divorce

Le sujet est clos. Le Royaume-Uni a "formellement" signifié à l'Union européenne, vendredi 12 juin, son refus de prolonger au-delà de la fin de l'année la période de transition post-Brexit. Après la sortie de l'UE le 31 janvier dernier, Londres a continué d'appliquer les règles européennes et négocie avec Bruxelles les modalités de leur nouvelle relation, notamment concernant leurs échanges commerciaux. Mais toujours sans avancée significative.

Avant un mini-sommet virtuel réunissant lundi le Premier ministre Boris Johnson et les dirigeants de l'UE, la question du calendrier a été écartée. Comme le gouvernement britannique le martèle depuis des mois, il ne compte pas demander de prolongation de la période de transition au delà du 31 décembre, comme il peut le faire en théorie jusqu'à fin juin.

Le ministre d'Etat Michael Gove a indiqué l'avoir "officiellement confirmé" lors d'une réunion virtuelle avec le vice-président de la Commission européenne chargé des relations institutionnelles, Maros Sefcovic. "C'est réglé", a-t-il insisté à la télévision. "Cela apporte de la clarté et de la certitude aux entreprises pour leur permettre de se préparer." Michael Gove "n'aurait pas pu être plus clair", a constaté Maros Sefcovic devant la presse. "Je le prends comme la conclusion définitive de cette discussion."

Sur Twitter, le négociateur européen Michel Barnier "a pris note de la décision britannique de ne pas prolonger". "Nous devons maintenant faire des progrès sur le fond", a-t-il averti.

