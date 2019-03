Brexit : les députés britanniques votent pour un report

C'est un nouvel épisode dans le feuilleton qui oppose Londres à Bruxelles. Les résultats viennent de tomber jeudi 14 mars au soir et les députés britanniques ont voté le report du Brexit. Mais quelles options s'offrent désormais au pays ? "Il y a ceux qui veulent un report technique de deux mois, limité. C'est ce que souhaite Theresa May qui veut présenter une troisième fois son accord et espère enfin le faire passer", rapporte la journaliste Laura Kalmus depuis Londres, au Royaume-Uni.

Le Brexit remis en question

D'autres députés préconisent un report long, de six mois à deux ans, "avec la volonté pour certains de remettre en question l'existence du Brexit", conclut Laura Kalmus pour France 3. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne était prévue pour le 29 mars prochain. Ce vote prévoit un court report, jusqu'au 30 juin.

Le JT

Les autres sujets du JT