Brexit : l'UE et le Royaume-Uni ont trouvé un accord

C'est un moment que Londres et Bruxelles attendaient depuis plus de trois ans. Jean-Claude Juncker et Boris Johnson scellent leur accord sur le Brexit devant les caméras, jeudi 17 octobre. Un moment presque jubilatoire pour le Premier ministre britannique. Avant les rires des uns et les regrets des autres, il y avait eu une nouvelle nuit acharnée de négociations durant laquelle Londres et Bruxelles ont avancé sur des points essentiels.

Pas de frontière en Irlande

S'il est adopté, le Brexit ne rétablira pas de frontière entre les deux Irlande. Un accord de libre-échange sera ensuite signé avec le Royaume-Uni pour préserver les intérêts des entreprises européennes. Dans les rues de Londres, les réactions sont mitigées. Deux obstacles majeurs se dressent encore sur le chemin de Boris Johnson. Le parti unioniste nord-irlandais a refusé de soutenir son accord, qui pourrait également être rejeté samedi par la Chambre des communes, où le Premier ministre ne dispose pas d'une majorité.