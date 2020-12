Brexit : l'accord soulage les Britanniques de Dordogne

E. Arnould, C. Micheland, F. Dupuis

E. Arnould, C. Micheland, F. Dupuis France 3 France Télévisions

La nouvelle de l'accord conclu jeudi 24 décembre entre l'Union européenne et le Royaume-Uni est au cœur des conversations dans les rues d'Eymet (Dordogne). La plus importante communauté britannique de Dordogne réside dans ce petit village. "Je suis heureux que ce soit enfin résolu", confie un Anglais. "Ce n'est pas une satisfaction personnelle, j'étais contre, ça risque d'être pire, mais cet accord est la meilleure chose qui pouvait arriver au Royaume-Uni et à l'Europe", admet un autre.



Obtenir une carte de séjour



7 000 ressortissants britanniques résident en Dordogne. De loin, ils ont suivi les tractations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Avec, à l'arrivée, un sentiment d'amertume. Désormais, une course contre la montre se joue pour les Britanniques de Dordogne : ils se pressent en préfecture pour obtenir une carte de séjour, indispensable pour pouvoir rester en France. Ils ont jusqu'au 31 décembre pour effectuer les démarches.

Le JT

Les autres sujets du JT