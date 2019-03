DIRECT. Brexit : les dirigeants européens sont arrivés à Bruxelles pour trancher la question d'un éventuel report

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BREXIT

: Le président français Emmanuel Macron est à son tour arrivé à Bruxelles pour le sommet du Conseil européen, qui va trancher la question d'un éventuel report du Brexit. "Je suis tout à fait ouvert à une prolongation technique" en cas de vote positif du Parlement britannique, a-t-il déclaré devant la presse.





: Les dirigeants européens sont arrivés à Bruxelles pour trancher la question d'un éventuel report du Brexit. L'après-midi doit débuter avec une rencontre entre Theresa May, Donald Tusk et Emmanuel Macron, avant la réunion du Conseil européen.









: L'article 50 définit les modalités d'un retrait volontaire et unilatéral de l'Union européene, qui est un droit ne nécessitant aucune justification. Cette possibilité de retrait a été introduite en 2009, par le traité de Lisbonne. L'article 50 prévoit aussi que l'Etat qui a quitté l'UE peut demander à y être réintégré en suivant la procédure, comme n'importe quel Etat européen. Je vous conseille la lecture de cet article pour y voir plus clair.

: Pouvez-vous nous rappeler le contenu de l'article 50 ainsi que nous éclairer sur les conséquences de la pétition sur le calendrier du #Brexit ?

: Une pétition réclamant le retrait du fameux "article 50" et l'annulation du Brexit vient de passer le seuil des 600 000 signatures, en une seule journée. Elle a été mise en ligne sur le site du Parlement britannique, et ce n'est pas anodin : si une pétition déposée sur cette plateforme dépasse les 10 000 signatures, le gouvernement doit y répondre. Et si elle est signée plus de 100 000 fois, le Parlement est obligé "d'envisager la tenue d'un débat" sur le sujet.

: Rappelons tout d'abord les principales infos d'hier soir et cette nuit :



• La Nouvelle-Zélande interdit à la vente les fusils d'assaut et les fusils semi-automatiques après le double attentat contre des mosquées de Christchurch. Six jours plus tard, toutes les victimes ont été identifiées.



• L'ancien conseiller élyséen Alexandre Benalla a été de nouveau mis en examen, cette fois pour port d'arme non autorisé et pour de nouveaux faits de violences commis le 1er mai, au jardin des Plantes, à Paris.





• Le président du Conseil européen a jugé "possible" un léger report du Brexit, à condition que l'accord négocié avec Bruxelles soit adopté à Londres. Il est "maintenant temps" pour les députés "de se décider", a réagi la Première ministre britannique.



• Le gouvernement a annoncé que des forces Sentinelle seraient déployées, samedi, en renfort des forces de l'ordre habituellement mobilisées. Une initiative critiquée par plusieurs figures d'opposition, dont Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Olivier Faure.