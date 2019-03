Brexit : le président du Conseil européen annonce qu'un report est "possible" si les députés britanniques adoptent l'accord de Theresa May

Donald Tusk réagissait à la demande officielle de la Première ministre britannique.

Le date du Brexit va-t-elle finalement être repoussée ? Donald Tusk, le président du Conseil européen, a annoncé, mercredi 20 mars, que les dirigeants des pays de l'Union européenne étaient prêts à accorder au Royaume-Uni une "courte extension" de la période précédant son départ de l'UE s'il y avait "un vote positif" des députés britanniques sur l'accord déjà négocié par Theresa May.

Selon Donald Tusk, si le Parlement britannique adopte le projet d'accord de la Première ministre britannique, aucun sommet européen extraordinaire ne sera nécessaire la semaine prochaine. Dans le cas contraire, le président du Conseil européen pourrait rappeler les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE à Bruxelles, où ils se réunissent déjà en sommet jeudi et vendredi de cette semaine.

La durée de l'extension demeure floue

Mercredi, Theresa May a officiellement réclamé à l'Union européenne un report du Brexit jusqu'au 30 juin, conformément à ce qu'elle avait anoncé la veille. "La question reste ouverte quant à la durée d'une telle extension", a précisé Donald Tusk, estimant que le 30 juin était une date trop tardive selon plusieurs Etats membres, et qui fait peser de "graves risques politiques et juridiques" pour l'Union européenne, selon la Commission européenne.

La demande de report du Brexit devra être acceptée à l'unanimité par les dirigeants des 27, qui se réunissent jeudi à Bruxelles pour un sommet. Après deux votes négatifs, Theresa May a annoncé qu'elle avait l'intention de représenter "dès que possible" l'accord de divorce qu'elle a conclu avec Bruxelles aux députés, avec des modifications, sans préciser de date.