Brexit : ces Britanniques qui s'en réjouissent

Un sentiment domine au port de Tilbury, au Royaume-Uni. Dans cette ville située à 50 km de Londres, le Brexit a été voté à 73%. Alors ici, les Britanniques se réjouissent de la sortie officielle de l'Union européenne vendredi 31 janvier. Cette commune est aussi l'une des plus pauvres du sud-est de l'Angleterre. Au pub, les récriminations contre l'Europe sont légion. "On est en déclin depuis les années 1970, tout va de moins en moins bien. Je pense qu'on sera mieux tout seul, on pourra négocier de nouveaux accords commerciaux avec le monde entier", estime Brad Allkins, partisan du Brexit et ancien docker.

Négocier le divorce économique

Mais certains s'inquiètent des conséquences de cette sortie de l'UE sur les commerçants, comme Steve Liddiard, conseiller municipal de Tilbury. "Ce n'est plus la peine de se disputer tout le temps, on espère tous le meilleur pour le pays", indique-t-il. Le Royaume-Uni et l'Europe doivent maintenant négocier leur divorce économique.