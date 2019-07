Successeur de Theresa May, Boris Johnson est officiellement le nouveau Premier ministre britannique

Chargé par la reine Elizabeth II de former son gouvernement, le nouveau chef de l'exécutif anglais aura pour principale mission de mener le Brexit à son terme.

C'est le jour de la consécration pour Boris Johnson à qui la Première ministre conservatrice Theresa May a passé mercredi 24 juillet le relais du pouvoir, et de l'inextricable dossier de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le trublion du Parti conservateur anglais a été reçu mercredi après-midi au Palais de Buckingham, à Londres, par la reine Elizabeth II qui lui a officiellement confié la tâche de former le nouveau gouvernement britannique, avec pour mission de faire aboutir le Brexit.

Sur le chemin de Buckingham Palace, des militants écologistes de Greenpeace ont formé une chaîne humaine et ont brièvement bloqué sa voiture. L'ancien maire de Londres est finalement parvenu au palais, reçu par Sa Majesté qui a fait de lui son 14e chef de gouvernement.

Un gouvernement avec davantage de femmes ?

La "priorité immédiate" de Boris Johnson sera d'accomplir le Brexit, a déclaré Theresa May, dans sa dernière allocution, prononcée devant la célèbre porte noire du 10 Downing Street, résidence officielle du chef de gouvernement britannique.

Le nouveau Premier ministre devrait s'exprimer dans la foulée puis commencer à dévoiler la composition de son gouvernement. Il y aura plus de femmes et plus de représentants des minorités ethniques, selon la presse britannique.