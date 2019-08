La Bulgare Kristalina Georgieva désignée candidate de l'Union européenne à la direction du Fonds monétaire international

Kristalina Georgieva est arrivée vendredi 2 août en tête du scrutin pour la désignation du candidat européen à la direction du Fonds monétaire international, et son adversaire, le Néerlandais Jeroen Dijsselbloem, "a accepté le résultat", a indiqué une source européenne. Il a félicité sur Twitter la Bulgare, actuelle directrice générale de la Banque mondiale. "Je lui souhaite le plus grand succès", a-t-il ajouté.

I congratulate Kristalina Georgieva with the outcome of todays European votes. I wish her the utmost succes.