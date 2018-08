Espagne-Portugal : les incendies se propagent

Les flammes sont à quelques mètres des bâtiments, trop tard pour les habitations, juste à temps pour leurs occupants. Dans la région de Valence (Espagne), 3 000 personnes ont été déplacées par la police et autant d'hectares ont été consumés. Les incendies de la péninsule ibérique sont visibles depuis l'espace, notamment les fumées venues du Portugal voisin. Une douzaine de bombardiers d'eau se relaient, mais le feu progresse toujours dans les montagnes de la région de Monchique (Portugal), à quelques mètres, là aussi, des habitations.

32 blessés en cinq jours

Les secours utilisent tous les points d'eau disponibles, les piscines par exemple. Les habitants refusent parfois d'abandonner leur maison aux flammes. Tout risque de partir en fumée. Plus de 20 000 hectares ont brûlé depuis le 3 août dernier, plus de 20 000 hectares sont partis en fumée, des dizaines de maisons ont été détruites et on déplore 32 blessés dont un grave. La situation ne devrait pas s'arranger, les vents violents balayent toujours la péninsule.