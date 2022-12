Enquête pour corruption au Parlement européen : quatre personnes inculpées, dont l'une des vice-présidentes de l'institution

Des soupçons de corruption pèsent sur le Parlement européen. La vice-présidente grecque de l'institution, Eva Kaili, ainsi que trois autres personnes ont été inculpées et placées en détention provisoire, dimanche 11 décembre.

Le Parlement européen est secoué par un scandale de corruption en lien avec le Qatar. Les enquêteurs belges ont procédé à des perquisitions et des interpellations. La vice-présidente grecque du Parlement européen, Eva Kaili, et trois autres personnes ont été inculpées et placées en détention provisoire, dimanche 11 décembre. "Eva Kaili (...) va dormir en prison. Les policiers ont retrouvé chez elle des sacs d'argent liquide et ils soupçonnent très fortement le Qatar d'avoir corrompu un certain nombre de responsables politiques à Bruxelles", rapporte le journaliste Julien Gasparutto, correspondant à Bruxelles (Belgique) pour France Télévisions.

Les chefs de groupe réunis en urgence



Une perquisition a également été menée chez le député belge socialiste Marc Tarabella. "Demain, les députés européens se retrouveront à Strasbourg pour une session qui s'annonce explosive. La présidente du Parlement a décidé de réunir en urgence les chefs de groupe dans l'après-midi", ajoute le journaliste, qui précise que la suspension des négociations sur la libéralisation des visas pour les Qataris pourrait être actée.