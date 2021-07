Belgique : le pays à nouveau frappé par des inondations

Le cœur de ville de Dinant, en Belgique, est méconnaissable. De la chaussée, il ne reste que des morceaux de goudron et des pavés. Les trottoirs emportés par les eaux laissent désormais entrevoir des canalisations et, partout, des riverains errent dans les rues, à la recherche d'effets personnels. Réfugiée à l'étage, une habitante a assisté, impuissante, au déluge. "Sur le moment, on se demande ce qui arrive, si l'on est dans un film catastrophe, mais on est dans la réalité", songe-t-elle.

Vigilance maintenue pour quelques jours

Des images prises par les habitants montrent d’impressionnants torrents de boue qui submergent les voitures. Ces dernières sont emportées par la force du courant. Une montée des eaux soudaine, à la suite des violents orages qui se sont abattus sur la province de Namur. Certains automobilistes ont été pris de court, et se sont retrouvés malgré eux au pied d'une cascade. Heureusement, les intempéries n'ont fait que des dégâts matériels. Les autorités maintiennent leur vigilance jusqu'à mercredi 28 juillet.