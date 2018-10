Néonazis: une jeune femme allemande repentie témoigne

Le magazine Complément d'enquête a recueilli le témoignage d'une jeune Allemande, sortie du néonazisme. Élevée dans une famille néonazie, Heidi Benneckenstein, une jeune femme allemande, montre une photo d'elle enfant, "prise à un camp d'été des jeunesses patriotes", témoigne-t-elle. Une mère au foyer bavaroise attachée au respect des traditions, un père inspecteur des douanes qui voient dans ses quatre filles la future élite du prochain Reich. Il les abreuve de chants nazis. "Je crois que mon père ne voulait pas que l'on soit trop autonomes. Les parents néonazis font tout pour insuffler cette idéologie le plus tôt possible à leurs enfants (...) pour qu'ils ne s'en affranchissent jamais", poursuit la jeune femme.

Placée sous protection policière

Quand elle tombe enceinte, Heidi a un électrochoc et réussit à se libérer du carcan familial, de l'idéologie nazie et en tire un livre qui remue l'Allemagne. À 19 ans, quand elle quitte sa famille, elle est vue comme une traître et placée sous protection policière.

