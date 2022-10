L'Allemagne va révoquer son chef de la cybersécurité pour liens présumés avec la Russie

La nouvelle est sensible à un moment où l'Allemagne fait face à d'éventuels actes de sabotage de Moscou. Berlin s'apprête à limoger le chef de son agence de cybersécurité en raison de contacts présumés avec le renseignement russe. "Un changement au poste de président du BSI va intervenir rapidement", ont assuré lundi 10 octobre à l'AFP des sources proches du gouvernement. Arne Schönbohm, qui préside cette agence fédérale rattachée au ministère de l'Intérieur, est sur la sellette depuis des révélations de médias faisant état de sa proximité avec une association de conseil en cybersécurité, elle-même soupçonnée de contacts avec des services de renseignement russes.

Interrogée sur un éventuellement remplacement de Arne Schönbohm, la ministre de l'Intérieur a botté en touche. "A ce stade, je ne peux que vous dire qu'il s'agit de reproches que nous prenons au sérieux", a dit Nancy Faeser au cours d'une conférence de presse. "Nous allons d'abord les examiner et ensuite mettre en œuvre les mesures nécessaires", a-t-elle ajouté.

Arne Schönbohm est mis en cause en raison de ses contacts présumés avec une association baptisée "Cyber-Sicherheitsrat Deutschland" (Conseil allemand de cybersécurité, ou CSRD). L'association, cofondée en 2012 par Arne Schönbohm et dont le siège est à Berlin, conseille les entreprises, agences gouvernementales et responsables politiques sur les questions de cybersécurité. Ces liens ont fait l'objet d'investigations présentées vendredi soir dans une émission de la chaîne de télévision publique ZDF (en allemand).

Une société fondée par un ancien collaborateur du KGB

L'une des sociétés adhérentes du Conseil allemand de cybersécurité est plus particulièrement visée : Protelion. Il s'agit d'une filiale de l'entreprise de cybersécurité russe O.A.O. Infotecs qui, selon les informations du réseau de recherche "Policy Network Analytics", a été fondée par un ancien collaborateur des services de renseignement russes KGB.

CSRD a qualifié lundi les accusations selon lesquelles elle serait sous influence russe d'"absurdes". Son président Hans-Wilhelm Dünn a annoncé dans un communiqué avoir exclu "avec effet immédiat" Protelion de ses membres et affirmé n'avoir jamais eu de projets communs avec elle depuis son adhésion en juin 2020.