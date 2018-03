Italie-Allemagne : l'Élysée attentif aux résultats

Le journaliste Jeff Wittenberg est en direct de l'Élysée et revient sur la crainte de voir monter les populismes en Italie. "La montée des extrêmes est un thème régulièrement évoqué par le président de la République dans ses discours et je veux dire qu'il suit avec beaucoup d'attention et surtout beaucoup d'appréhension le résultat de ces élections italiennes", explique le journaliste.

L'Allemagne rassure

Mais la bonne nouvelle de la journée est venue pour l'Élysée de l'Allemagne. "Les adhérents du parti social-démocrate (SPD) ont approuvé le principe d'une coalition gouvernementale avec Angela Merkel. Cela veut dire que la Chancelière va rester au pouvoir pour les deux prochaines années au moins. Ainsi, un axe franco-allemand préservé serait considéré à l'Élysée comme une garantie si jamais l'Italie devait changer de cap", conclut Jeff Wittenberg.

