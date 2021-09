Industrie : les PME, le succès de l'économie allemande

L'économie allemande redécolle après la parenthèse de la crise du Covid-19. La production industrielle a grimpé de 1% cet été. Elle a été moins affectée que dans la plupart des pays voisins. Quel est le secret de cette industrie qui résiste et qui exporte ? Le moteur de l'industrie allemande : une de ces entreprises familiales, de taille moyenne, ultraspécialisée et qui croule en ce moment sous les commandes.

Plus de souplesse

Selon le patron de l'entreprise rencontré par les équipes de France Télévisions, pour séduire tous ses clients, l'industrie allemande a un gros avantage sur les autres pays : "En France, il y a des entreprises relativement grandes, mais qui ne peuvent pas réagir aussi vite qu'une grosse PME. C'est ça notre avantage. On est sur des niches", estime Mathis Menzel. Il y a en Allemagne plus de deux fois plus d'entreprises de taille intermédiaire qu'en France. Et cela facilite les choses : plus de souplesse, plus facile aussi de s'adapter par exemple quand survient la crise du Covid-19.