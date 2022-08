Eurozapping : un projet de gazoduc entre l’Espagne et l’Allemagne et une menace sur les pubs de Grande-Bretagne

Une lune de miel entre le chancelier Olaf Scholz et le Premier ministre espagnol, invité au sommet du gouvernement allemand sur fond de crise de l’énergie. Car une partie de la solution du manque de gaz russe pourrait se trouver en Espagne. "L’essentiel est de créer un grand réseau européen. C’est vrai pour le réseau électrique et le futur réseau d’hydrogène. Cela s’applique désormais au réseau de gaz", a déclaré le Chancelier allemand. "L’Espagne concentre 30% des capacités de toute l’Europe pour transformer le gaz liquéfié et nous ne pouvons pas les utiliser complètement par manque d’infrastructures. Et c’est ce que nous devons résoudre", a ajouté Pedro Sanchez. Seul problème, la France serait réticente à la construction de ce gazoduc. En cas de blocage, l’Espagne n’exclut pas de le faire passer par l’Italie.

Villes autonomes et villes sans pubs

En Suisse le CO2 pourrait être la solution. Utiliser la chaleur des ordinateurs pour chauffer des maisons, on le fait déjà. Mais se servir de co2 liquéfié plutôt que de l’eau pour transporter cette énergie, c’est la grande nouveauté. Les tuyaux sont beaucoup plus petits et il y a dix fois moins de déperditions. "On a démontré dans nos études qu’on pourrait rendre les villes autonomes avec ce système en le combinant avec un système intelligent de gestion de l’énergie", explique François Maréchal, responsable du projet EPFL. L’installation fonctionne déjà dans plusieurs bâtiments Elle pourrait être rapidement généralisée à la totalité de la ville de Sion.

En Grande-Bretagne, les pubs pourraient fermer. Sacrifiés sur l’autel du prix de l’électricité en passe de tripler. "Cela nous préoccupe énormément. Ici nous avons quinze personnes à temps plein et nous n’avons pas l’intention de les perdre", explique Andrew Taylor, directeur de pub. Ces entreprises demandent que le prix de l’électricité soit plafonné. Et elles ne veulent pas être oubliées dans les futurs plans d’aide que devra concocter le nouveau Premier ministre en septembre.