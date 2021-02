Allemagne : une grand-mère star du fitness sur le réseau social TikTok

Cette grand-mère allemande de 81 ans est devenue une star des réseaux sociaux grâce à ses cours de fitness. Avec plus de 100 000 abonnés, ses vidéos cartonnent sur le réseau social TikTok. Tout a commencé 25 ans plus tôt, lorsque sa fille l’a inscrite à un cours de gym. Aujourd’hui, elle la filme et publie des vidéos, pour le plus grand bonheur de sa mère.

"C’est incroyable"

"C’est super, c’est génial, je suis vraiment très heureuse de ce qu’il m’arrive. Je n’ai jamais vraiment eu confiance en moi et aujourd’hui c’est tout le contraire. Tous ces jeunes qui nous écrivent et qui nous disent à quel point nous sommes géniaux, c’est juste incroyable", confie Erika Rishko. Et ce que la star du fitness préfère, c’est danser avec son tendre époux, âgé de 81 ans également. Mais attention, nous sommes bien loin d’une traditionnelle valse ou d’un tango. C’est bien la preuve que le sport n’a pas d’âge.

