Espagne : Valls à la conquête de Barcelone

C'est en catalan que Manuel Valls a annoncé sa candidature à la mairie de Barcelone :

"Je veux être le prochain maire de Barcelone et je compte sur l'aide de tous les Barcelonais"



Ce qui n'était plus qu'un secret de Polichinelle est donc officialisé:

Manuel Valls quitte la vie politique française après une année d'allers retours entre l'hexagone et la Catalogne. Une candidature suivie de près par la presse locale...à l'image d' Adria Santasusagna, journaliste à RAC1, une radio catalane privée :



"Il a ses chances car ici il n'y a pas de grande figure visible contre l'indépendance "



Candidat sans étiquette Manuel Valls a reçu le soutien de Ciudadanos, parti anti-indépendantiste, mais son profil est loin de convaincre tous les habitants.



"Pour moi, ça n'est pas du tout un bon candidat, témoigne cette barcelonaise, Il faut bien connaître la ville dans laquelle on se présente. Premièrement, il n'habite même pas à Barcelone et ensuite, il débarque en Espagne alors qu'il a un bilan politique plutôt mauvais en France."



Les élections auront lieu en mai prochain, Manuel Valls a donc 8 mois pour convaincre.