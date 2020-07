Espagne : 200 000 habitants de Catalogne reconfinés à domicile après une hausse des cas de coronavirus

La zone en question avait déjà été isolée du reste de la Catalogne il y a seulement une semaine.

L'Espagne s'est résolue à reconfiner une partie de la Catalogne, dimanche 12 juillet, en raison d'une forte hausse du nombre des cas de coronavirus. Cette mesure concerne 200 000 habitants dans une zone située autour de Lérida, dans le Nord-Est du pays. "Nous avons décidé de confiner la zone del Segria (autour de la ville de Lérida), sur la base de données qui confirment une croissance très importante du nombre de contagions de Covid-19, a déclaré le président de la région, l'indépendantiste Quim Torra. Nous ne pouvons pas nous relâcher."

D’acord amb les dades epidemiològiques i dels experts, prenem una decisió difícil però necessària. Cal la implicació de tots per evitar més contagis de #covid19. Protegiu-vos per protegir els altres. Tota la meva solidaritat als veïns de Lleida i dels 7 municipis del Baix #Segrià https://t.co/F2oaXAXOJl — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) July 12, 2020

Depuis dimanche à midi, heure à laquelle la mesure a pris effet, les entrées et les sorties de la zone concernée sont limitées. "La population devra rester" chez elle, a annoncé la responsable régionale de la Santé, Alba Verges, au cours d'une conférence de presse. Elle a aussi précisé que les regroupements de plus de dix personnes y étaient interdits, et les visites dans les maisons de retraites suspendues. Cette zone avait déjà été isolée du reste de la Catalogne samedi dernier.