Carles Puigdemont, l'ancien président indépendantiste de la Catalogne, a été arrêté en Sardaigne, annonce son avocat

Carles Puigdemont, l'ancien président catalan et eurodéputé, a été arrêté par les autorités italiennes en Sardaigne, a annoncé son avocat, Gonzalo Boye, sur Twitter et confirmée par une source judiciaire au journal El Pais. L'homme politique était recherché par la justice espagnole depuis quatre ans, pour avoir organisé un référendum illégal sur l'indépendance de la Catalogne. Carles Puigdemont avait fuit en Belgique en 2017, avant d'être élu eurodéputé en 2019. Son immunité avait été levée en mars par le parlement européen.

Son arrestation intervient une semaine après la reprise des négociations entre le gouvernement espagnol et les indépendantistes catalans, sur l'avenir de la région. Le dialogue s'était rompu pendant près d'un an et demi. La tentative de sécession, en octobre 2017, de cette région du Nord-Est du pays, peuplée de 7,8 millions d'habitants, a été l'une des pires crises vécues par l'Espagne depuis la fin de la dictature franquiste en 1975.