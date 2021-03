Barcelone : un Français considéré comme dangereux, recherché pour plusieurs homicides en France, arrêté par la police espagnole

Un homme, recherché en France notamment pour plusieurs homicides, a été arrêté dimanche 7 mars en Espagne, dans un hôtel de Barcelone, rapporte mercredi 10 mars France Bleu Roussillon. Ce Français fait notamment l'objet de deux mandats d'arrêt émis par le procureur et un juge d'instruction du tribunal de Besançon. En fuite depuis plusieurs mois, il est recherché pour plusieurs homicides, des enlèvements et une série de règlements de compte et de fusillades commis entre 2019 et 2020.

Il est soupçonné d'être à la tête d'une organisation criminelle spécialisée dans le trafic de drogue. De son côté, la police espagnole indique que l'homme est accusé d'avoir participé à des attaques très violentes réalisées avec des armes de guerre ayant provoqué la mort de plusieurs personnes, dont un mineur. Il a été condamné en France en 2017, à Besançon, à trois ans de prison dans une affaire d'agression avec armes. C'est la police française qui a alerté les forces de l'ordre espagnoles de la présence du fugitif en Espagne, considéré comme très dangereux et extrêmement violent. Dimanche 8 mars, dans le hall d'un hôtel du centre-ville de Barcelone, l'homme a été interpellé avec sa compagne alors que tous deux s'apprêtaient à monter dans un ascenseur.