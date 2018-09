La justice belge refuse d'extrader le rappeur espagnol Valtonyc vers Madrid

Le rappeur, de son vrai nom Josep Miquel Arenas Beltran, a été condamné à trois ans et demi de prison pour "apologie du terrorisme", "injures à la Couronne" et "menaces". Il a ensuite pris la route de la Belgique et fait depuis l'objet d'un mandat d'arrêt international.

Le rappeur Valtonyc lors d'une conférence de presse à Gand (Belgique), le 17 septembre 2018. (JOHN THYS / AFP)

franceinfo avec AFP France Télévisions