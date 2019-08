L'Eurozapping du Soir 3 : grève nationale ferroviaire en Espagne

Grève des trains en Espagne. Plus de 700 trains ont été annulés en cette période de grandes vacances. La société nationale est en grève et proteste contre la réduction des effectifs. Un service minimum a été prévu, et deux trains sur trois circulent, mais beaucoup de voyageurs ont été pris au piège. Trois autres journées de grève sont d'ores et déjà prévues.

En Grèce, les sacs plastiques envahissent les fonds marins. Des plongeurs ont ramassé des centaines de kilos depuis un mois. Des déchets nocifs pour la santé selon les spécialistes. "Les particules de plastique agissent comme des aimants (…) c'est toxique pour nous." 11 000 tonnes de plastique finissent dans la mer chaque année en Grèce.

Grande avancée en Suisse

En Suisse, une technologie futuriste. Il est désormais possible pour un tétraplégique de contrôler un jeu vidéo grâce à son seul cerveau. Des scientifiques ont mis au point une technique qui transmet les signaux émis par le cerveau à un algorithme du jeu via des électrodes. Le but ? Permettre aux personnes handicapées de contrôler des objets avec leur cerveau.

