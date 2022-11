Inflation : en Espagne, de plus en plus de familles ont besoin de l'aide alimentaire

Dans un quartier populaire de la capitale espagnole, un centre de l'aide alimentaire voit arriver chaque semaine de nouveaux bénéficiaires - souvent des familles, que l'inflation a un peu plus précarisées.

Dans le quartier populaire d'Aluche, à Madrid (Espagne), la queue est plus longue chaque semaine devant un centre de l'aide alimentaire. Ce matin-là, Hugo Ramirez, maçon de 44 ans, est venu récupérer des légumes et quelques produits de base. Avec l'inflation, ses 1 200 euros de salaire ne nourissent plus sa famille. Une fois les charges payées, il ne lui reste que 100 euros pour vivre.

"On se sent impuissant face à l'inflation"

"C'est vraiment grave. La situation devient critique, car le prix de la nourriture a vraiment augmenté. Nous avons une aide pour payer les transports, mais avec tous les prix qui augmentent, on se sent impuissant face à l'inflation", confie-t-il. À l'intérieur du centre, les bénévoles voient de nouveaux bénéficiaires arriver chaque semaine. "C'est surtout le nombre de familles qui augmente beaucoup depuis la guerre en Ukraine ", précise Raul Calzado, bénévole.