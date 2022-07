Incendies : l’Europe du Sud ravagée par les flammes

Dimanche 24 juillet, l’Europe du Sud est confrontée à de terribles incendies. De plus, en Espagne et en Grèce, il fait actuellement très chaud, avec près de 40 °C par endroits. Les pompiers luttent contre plusieurs feux, notamment sur l’île de Lesbos.

Samedi 23 juillet, à Lesbos (Grèce), de la végétation très sèche s’est embrasée d’un coup, devenant incontrôlable. Cette station balnéaire a été confrontée à un incendie de rare intensité. Dans l’urgence, des habitants et des touristes ont été évacués. La fournaise s’est rapidement propagée, détruisant plusieurs maisons. "On ne voyait rien, on ne pouvait plus respirer", explique un homme, contraint de rester dans l’eau pendant une heure avec son fils. Depuis plusieurs jours, la Grèce affronte une série d’incendies.





L’Espagne, pays d’Europe le plus touché par les incendies



Plus à l’ouest, l’Espagne lutte également contre des feux très intenses. À Tenerife, 2 500 hectares ont déjà brûlé et 600 habitants ont été évacués. "C’est très choquant, car vous êtes chez vous, tout va bien et d’un coup tout change. Vous devez courir, préparer vos valises en deux minutes et partir avec vos enfants", raconte une femme. L’Espagne est le pays européen le plus touché par les feux de forêt. Depuis janvier, 200 000 hectares ont déjà brûlé. Le chiffre pourrait augmenter en raison de la canicule qui revient dans le pays.