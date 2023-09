Espagne : un homme arrêté après avoir mis une main aux fesses à une journaliste en plein direct

Une journaliste espagnole a été victime d'une agression sexuelle alors qu'elle intervenait en direct à la télévision.

Elle était en plein direct à la télévision. Une journaliste espagnole a été victime d'une main aux fesses, mardi 12 septembre, alors qu'elle intervenait, micro à la main. L'individu a été interpellé dans la foulée. "Un homme a été arrêté pour avoir agressé sexuellement une reporter pendant qu'elle réalisait un direct à la télévision", a rapporté la police espagnole sur Twitter. Sur la vidéo, on aperçoit un homme menotté de dos, escorté par deux agents.

La polémique a commencé mardi en début d'après-midi au moment de la diffusion sur la chaîne de télévision Cuatro d'un direct de la journaliste Isa Balado, qui était dans une rue de Madrid pour un reportage sur un braquage. Tandis qu'elle tient son micro face à la caméra, un homme arrive par l'arrière dans le champ et lui met une main aux fesses.

"Passe-moi cet imbécile"

La jeune femme lui demande alors de la laisser travailler. En plateau, le présentateur, un collègue de la journaliste, intervient : "Pardon Isa, je t'interromps mais il t'a mis une main au cul là ?" Il réclame de pouvoir parler à l'homme en question : "Passe-moi cet imbécile", lance-t-il.

La journaliste confirme le geste et s'adresse de nouveau à l'agresseur pour lui enjoindre de la laisser travailler. La caméra montre alors l'homme, qui porte des lunettes de soleil et qui se défend de lui avoir touché les fesses. Tandis qu'elle lui demande de quitter les lieux, l'individu lui caresse les cheveux avant de partir.

En plateau, pendant que la jeune femme se confond en excuses, le présentateur ne décolère pas et déclare : "Nous l'avons filmé (...) Tu n'as pas à être désolée toi. Tu fais ton travail et arrive cet imbécile qui te touche le cul en direct sans aucun droit". "Les attouchements non consentis sont des violences sexuelles et nous disons assez à l'impunité", a réagi la ministre par intérim de l'Egalité, Irene Montero.

Depuis trois semaines, l'Espagne est agitée par l'affaire du désormais ex-président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, qui a démissionné à la suite de son baiser sur la bouche et par surprise donné à la joueuse Jennifer Hermoso après le sacre mondial de la "Roja" féminine. Ce dernier est convoqué vendredi par un juge d'instruction "pour être entendu en tant qu'inculpé" et répondre aux accusations d'"agression sexuelle" portées à son encontre.