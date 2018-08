Espagne : mortelle canicule

À Séville (Espagne), "les rues sont désertes, l'air irrespirable, étouffant et la température va continuer de grimper, jusqu'à 45 °C, voire 50°C vers 16h samedi 4 août", témoigne Diane Schlienger sur place. "L’alerte rouge a été déclenchée pour risque métrologique extrême", poursuit la journaliste.

Trois personnes décédées

À Madrid (Espagne) également la chaleur est extrême. Il faisait 45°C à 13h et 52°C peu avant 18h vendredi 3 août. Le thermomètre est en folie dans toute l'Espagne. Les touristes et habitants cherchent toutes les solutions possibles pour se rafraichir. Tout est bon pour se protéger : bouteille d'eau, éventail et même parapluie. "On est littéralement en train de cuire" témoigne une habitante. "Personne n'a bien dormi ici parce qu'à minuit on avait encore 30 °C", raconte une dame dans la rue. La masse d'air brulante venue du Maroc épuise les corps. Un ouvrier qui travaillait sur un chantier est mort, victime d'un coup de chaud. Un SDF et une personne âgée sont aussi décédées. L'Espagne devrait suffoquer jusqu'en milieu de semaine prochaine.