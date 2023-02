En Espagne, la Renfe commande des trains trop grands pour passer dans les tunnels

Voulant renouveler la flotte des trains qui circulent au nord du pays, la compagnie nationale des chemins de fer a commandé 31 trains. Mais les mesures dans le cahier des charges sont fausses : ils ne passent pas dans les tunnels.

On en rirait si l’affaire ne provoquait pas un retard de livraison considérable. La Renfe, la compagnie nationale des chemins de fer espagnols, a passé commande de 31 trains pour renouveler sa flotte dans le nord du pays. Le hic, c’est qu'elle a commandé des trains surdimensionnés pour les tunnels de ses lignes.

Il faut dire que le réseau est un peu particulier, a fait valoir le secrétaire général aux Infrastructures au ministère des Transports, Xavier Flores, pour expliquer la bourde. La Renfe a hérité de la gestion de ce réseau opéré jusqu'en 2012 par la Feve (Ferrocarriles de vía estrecha, en français chemins de fer à voie étroite), soit plus d'un millier de kilomètres à travers la Galice, les Asturies, la Cantabrie, la Castille-et-Leon et la Murcie. La compagnie exploitait notamment un train dénommé El Transcantábrico, un "hôtel sur rails" qui permet de découvrir d'une manière originale la corniche cantabrique.

"Un poisson d'avril !"

Le président de la Cantabrie est furieux. "Cela ressemble à un poisson d'avril", s’est exclamé Miguel Ángel Revilla le 3 février sur la chaîne de télévision La Sexta. Il n’a pas mâché ses mots : "Quelqu'un a foiré ici de manière scandaleuse. C'est inexplicable et inadmissible !" tempête-t-il.

Adif, l'établissement public espagnol chargé de gérer le réseau ferroviaire, a limogé le responsable de l'inspection et de la technologie des voies et Renfe a fait de même avec l'actuel responsable de la gestion du matériel. Mais Miguel Ángel Revilla estime que c’est loin de suffire à clore le dossier. "Si l’affaire n’était pas sortie dans les médias, ils auraient été capables de ne rien dire ! C’est tellement honteux ! On exige que la ministre trouve une solution le plus vite possible. On ne va pas toucher aux tunnels, ils sont comme ils sont. Qu’ils fassent un train qui passe dans les tunnels !"

En tout, une trentaine de nouveaux trains devaient relier les Asturies à la Cantabrie qui les attend depuis trois ans. Un contrat a un million de dollars, tout de même. Aucun train n'a encore été fabriqué et Madrid va prêter au constructeur, l'entreprise CAF, un exemplaire du train actuellement en circulation, pour qu’il prenne lui-même les mesures.