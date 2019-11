DIRECT. Elections législatives en Espagne : les bureaux de vote ont ouvert

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ESPAGNE

: Après 742 jours loin de sa Catalogne chérie, Carles Puigdemont a appris à tout gérer à distance. Mais le décès de son père cette semaine pourrait bien percer un peu sa carapace. Le "président", comme son entourage l'appelle encore, ne se rendra pas à ses obsèques en Catalogne, sous peine de terminer les menottes aux mains. Mon reportage est à lire ici.

: Sous le coup d'un mandat d'arrêt, c'est donc depuis le plat pays qu'il a supervisé la campagne de son parti, Junts Per Catalunya. Les meetings, c'est par vidéo-conférence qu'il y participe. Quand il a quelque chose à dire à son staff resté basé à Barcelone, Skype et What's App font l'affaire. Et s'il y a urgence, on prend l'avion et on vient le voir.







: En Espagne, on vote aujourd'hui. Les quatrièmes législatives en quatre ans. La situation en Catalogne est évidemment dans toutes les têtes, et notamment celle de Carles Puigdemont. Car même s'il s'est exilé à Bruxelles pour fuir la justice, le leader indépendantiste reste un homme incontournable. Plus d'informations dans cet article.







: Aujourd'hui, l'Espagne se rend une nouvelle fois aux urnes pour des élections législatives anticipées. Les bureaux de vote ont ouvert il y a une heure. Vous pouvez suivre notre direct.

: On commence par le traditionnel point sur l'actualité.



La manifestation contre l'islamophobie visant à dénoncer les actes antimusulmans a lieu aujourd'hui à Paris. Le cortège partira à 13 heures de Gare du Nord pour se rendre place de la Nation. On vous explique ici pour cette manifestation a divisé la gauche et ici pourquoi le terme "islamophobie" fait encore débat.



Double décisif entre l'Australie et la France en finale de la Fed Cup. Cette nuit, Kristina Mladenovic a réalisé un exploit en battant la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty. Mais Alja Tomljanovic a remis les deux pays à égalité en dominant Pauline Parmentier.Ce double est à suivre sur France 3 ou chez nos amis de francetvsport.



Les Espagnols retournent aux urnes pour de nouvelles élections législatives aujourd'hui pour la quatrième fois en quatre ans dans un climat alourdi par la crise catalane et la montée de l'extrême droite qui prétend la résoudre par la manière forte.





• Aujourd'hui, c'est le grand moment pour les fans de esport. A 13 heures, c'est la finale des championnats du monde de League of Legends à Paris. Nos amis de francetvsport vous expliquent tout pour comprendre de cet événement.