VIDEO. Téléphone, déodorant… 5 choses dont Rob Greenfield a appris à se passer

Rob Greenfield a décidé de vivre avec le maximum de biens qu'il pouvait mettre dans un sac à dos. Voici comment il a renoncé à sa voiture, à son compte en banque et même à son déodorant. "J'ai commencé à penser que les humains existent depuis des dizaines de milliers d'années, bien avant que le déodorant n'existe. Dois-je vraiment donner mon argent à cette entreprise ? Ai-je vraiment besoin de cette entreprise pour être un membre heureux, sain et contribuant à la société ? Et je me suis dit : "Non !"", raconte Rob Greenfield.

Simplifier sa vie pour plus de liberté ?

Déodorant ? Téléphone portable ? Voiture ? Compte bancaire ? Rob Greenfield a progressivement simplifié sa vie afin que tous ses biens rentrent dans un sac à dos. Concernant le déodorant, il estime que c'est une injonction de la société. En réalisant cela, il a donc tiré une croix sur cet objet il y a neuf ans. Rob Greenfield a également écarté la voiture de son quotidien. "J'ai vendu ma voiture en 2012 et j’aime dire que vendre ma voiture m'a permis d'acheter ma liberté", confie-t-il.

Autre résolution : se séparer de sa carte de crédit. Selon lui, la carte bancaire l'a enfermé dans un système financier. Rob Greenfield s'est également résolu à vivre sans téléphone. "Je laissais le portable à la maison de plus en plus souvent et j'ai fini par laisser mon portable dans un tiroir pendant un mois pour le tester et voir si je pouvais exister sans téléphone", raconte-t-il.

Rob Greenfield vit ainsi dans le cadre d'une expérimentation radicale de la vie simple, mais il ne s'attend pas à ce que les gens suivent son exemple à l'extrême. Il souhaite surtout qu'ils réfléchissent davantage à ce qu'ils consomment.