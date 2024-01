Sur la presqu’île de Crozon, Clément travaille à la confection d’un cuir d’un genre nouveau, fabriqué à partir de peaux de fruits, comme l’ananas. Cette alternative au cuir animal mêle artisanat et ingénierie. Il nous explique.

Pamplemousse, citron, orange, ananas, melon… Pour réaliser son cuir, Clément utilise des peaux de fruits, qui présentent l’avantage d’être un matériau “assez épais, assez large et très fibreux. Clément se définit comme “artisan - designer - écologue”. “Si on le lit bien, cela veut dire développer de nouvelles matières plus écologiques pour un meilleur demain” ajoute le jeune homme. Aujourd’hui, il se rend chez Breiz’ile, producteur de rhum arrangé, pour récupérer de nouvelles écorces d’ananas. Transformer la peau d’un fruit en cuir lui nécessite entre “15 à 18 étapes” et “trois semaines à un mois” de travail.

“Pour moi, il faut qu’on aille vers des solutions de demain”

“On va nettoyer la peau, enlever les chairs, la désinfecter, la travailler, la regraisser, il y a plusieurs pressages. On est sur quelque chose qui est très inspiré du tannage animal, mais sans utiliser de tanin” décrit Clément. En tant que designer et artisan, concevoir des objets respectueux de l’environnement lui semblait être “une nécessité”. Il veille à ce que l’ensemble de ses objets respectent cette logique. Sur les portefeuilles qu’il réalise, du fil de lin français est utilisé et le tressage est réalisé en France. Dans son atelier, il travaille sur de nouveaux objets : des lampes dont l'abat jour est constitué d'écorces de pomélo, melon et citron. “J'ai hâte de passer plus de temps à jouer avec la lumière et les peaux de fruits” explique l’inventeur.