Tanzanie : la biodiversité menacée

Ces paysages sont devenus mythiques. En Tanzanie, la nature offre ses plus beaux contrastes, des milliers d'hectares sont réservés à la faune locale. Quelques minutes après avoir passé l'entrée du parc national, les éléphants et les zèbres se manifestent, loin d'être effrayés par la présence de l'homme. Ces paysages sont d'autant plus précieux qu'ils sont menacés, à l'image d'un lac, vidé par des systèmes d'irrigation.

Les éléphants décimés

La Tanzanie a déjà classé un tiers de son territoire en parcs nationaux et en réserves afin de préserver la richesse de sa biodiversité. Pourtant, la moitié des éléphants du pays ont été décimés entre 2009 et 2014, traqués par les braconniers. Le gouvernement milite également pour une répartition plus égalitaire des bénéfices du tourisme, au profit des différentes communautés, comme celle des Massaïs.

