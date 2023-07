Suède : à la découverte de la Kungsleden, la reine des randonnées

Le 13 Heures de France 2 vous emmène à la découverte de la Kungsleden. Une plongée dans la nature sauvage, des décors grandioses même si parfois le climat est un peu rude.

Sur plus de 400 kilomètres, la Kungsleden, la reine des randonnées traverse la Laponie suédoise d’un bout à l’autre. C’est l’un des plus longs treks du monde, c’est également l’un des plus beaux. Tout commence par un couloir qui donne aux marcheurs la mesure du défi qui les attend. La randonnée débute le long d’un canyon. Impossible de se perdre, le chemin est balisé par des croix rouges. Le sentier a été créé au début du XXe siècle pour atteindre les endroits les plus reculés de la Laponie.

"Le plus long des voyages, c’est le voyage intérieur"

Après seulement quelques kilomètres de marche, les premières neiges éternelles apparaissent. C’est aussi le premier endroit du parcours consacré à la méditation, avec une devise inscrite sur un rocher : "Le plus long des voyages, c’est le voyage intérieur". Sur le chemin, on peut croiser des cascades. À cette latitude, le soleil ne se couche pas en été.