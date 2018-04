Quand les Suisses viennent jeter leurs déchets en France

Pour les clients suisses qui viennent faire leurs courses en France, c'est devenu une habitude : laisser systématiquement les emballages sur place, qu'il s'agisse d'un carton de pizza ou d'une barquette de viande."La plupart des emballages on les enlève parce que sinon on doit les jeter en Suisse et ça remplit les poubelles", explique un client suisse. Depuis 2014, la plupart des cantons suisses imposent une forte redevance sur les sacs-poubelle augmentant leur prix.

150 euros d'amende

Pour éviter la multiplication des dépôts de sacs-poubelle en pleine nature le long de la frontière, les douanes françaises ont dû renforcer leur contrôle. L’an dernier, 140 saisies ont été opérées en Franche-Comté. "Chaque constatation donne lieu à une amende de 150 euros par sac saisi. Par ailleurs, nous obligeons ces ressortissants à repasser la frontière avec leurs poubelles pour les jeter en Suisse", explique Roger Combe, le directeur régional des douanes. Le transfert des déchets suisses vers la France a obligé les riverains à s'adapter. Il n'est pas rare de trouver désormais des poubelles cadenassées.

